الاسكندرية للخدمات الطبية تتلقى 4 عروض استحواذ بمتوسط 50.77 جنيه للسهم

أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد- أن بنك أبوظبى التجارى – المساهم الرئيسي بالشركة – قد تلقى 4 عروض رسمية للإستحواذ على حصته البالغة 51% من اسهم الشركة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الرقابة المالية قد تلقت بتاريخ 20 ابريل خطاب من بنك ابو ظبي التجاري بشان القائمة النهائية باسماء المستثمرين المحتملين للشراء.

وضمت القائمة بحسب البيان كل من: “شركة مستشفى كلوياترا والاسكندرية للاستثمار الطبية أو ايا من شركاتها التابعة وتحالف شركات سبيد ميديكال واحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات الطبية، وشركة صحة كابيتال”.

وذكر البيان أن متوسط المعروض من المستثمرين هو 50.77 جنيه للسهم الواحد، وانه ستم بدء هؤلاء المستثمرين المحتلمين في الفحص النافي للجهالة في وقت قريب.

وتوقع البيان تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة “سي اي كابيتال” في الاسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، في التاريخ الذي سيحدده البنك.

يُذكر أن “المال” قد كشفت الأسبوع الماضي، ان 3 عروض تقدمت لشراء الاسكندرية للخدمات الطبية وعلى راسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا و”تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد و مؤسسة مالية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» كالآتى: %51 لصالح «أبوظبى التجارى»، و%25.9 لشركة «تواصل»، و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حُرة التداول بالبورصة المصرية.

ويعتزم بنك أبوظبى التجارى التخارج من الشركة، وبيع حصته التى حصل عليها فى ديسمبر الماضى، مقابل عقد الرهن القائم بينه وبين المستثمر الهندى بى آر شيتى، المالك لمجموعة NMC للرعاية الصحية والمساهم الرئيسى السابق لـ «الإسكندرية للخدمات الطبية».

وأظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى عام 2020، تحقيق صافى ربح قيمته 20.851 مليون جنيه مقابل صافى ربح بلغ 24.712 مليون جنيه فى 2019.