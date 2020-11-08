«الإسكندرية للحاويات» تنتظر قرارات «قطاع الأعمال» لحسم مصير استثماراتها فى 6 شركات

تنتظر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، قرارات وزارة قطاع الأعمال بشأن استثماراتها في 6 شركات أخرى، لحسم مصير هذه الاستثمارات.

برصيد 78 مليون جنيه

وقالت الشركة في ردها على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات حول استثماراتها في شركات وهى: “ممفيس للتوكيلات الملاحية، وآمون للتوكيلات الملاحية، و أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، والشركة المصرية للملاحة البحرية، والشركة المصرية للمشروعات المتكاملة، والترجمان جروب”، إنها ستقوم بدراسة موقف هذه الاستثمارات في ضوء ما تسفر عنه قرارات وزارة قطاع الأعمال.

وقال المحاسبات في ملاحظته، إن رصيد حساب استثمارات “الإسكندرية للحاويات”، في شركات أخرى نهاية العام المالي الماضي، نحو 78 مليون جنيه في الشركات المذكورة، تم اضمحلالها في سنوات سابقة.