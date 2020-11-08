نقل وملاحة

«الإسكندرية للحاويات» تنتظر قرارات «قطاع الأعمال» لحسم مصير استثماراتها فى 6 شركات

برصيد 78 مليون جنيه
منى عبدالباري 4:46 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 4:46 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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تنتظر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، قرارات وزارة قطاع الأعمال بشأن استثماراتها في 6 شركات أخرى، لحسم مصير هذه الاستثمارات.

برصيد 78 مليون جنيه

وقالت الشركة في ردها على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات حول استثماراتها في شركات وهى: “ممفيس للتوكيلات الملاحية، وآمون للتوكيلات الملاحية، و أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، والشركة المصرية للملاحة البحرية، والشركة المصرية للمشروعات المتكاملة، والترجمان جروب”، إنها ستقوم بدراسة موقف هذه الاستثمارات في ضوء ما تسفر عنه قرارات وزارة قطاع الأعمال.

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وقال المحاسبات في ملاحظته، إن رصيد حساب استثمارات “الإسكندرية للحاويات”، في شركات أخرى نهاية العام المالي الماضي، نحو 78 مليون جنيه في الشركات المذكورة، تم اضمحلالها في سنوات سابقة.

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بقلم منى عبدالباري

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