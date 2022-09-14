«الاستيراد الموازى» يقود «مرسيدس» لصدارة «الأوروبية»

تصدرت العلامة الألمانية «مرسيدس» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر، للشهر الثانى على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 468 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، تصدر «مرسيدس» قوائم تراخيص المركبات إلى قيام عدد من الموزعين والتجار بالتعاقد على جلب كميات من طرازات العلامة الألمانية، وهو ما يعرف بـ«الاستيراد الموازى».

وأكد أن ذلك الأمر أسهم فى تعزيز المعروض من «مرسيدس» داخل السوق المحلية، مقارنة بالماركات التجارية الأخرى، التى تشهد نقصًا كبيرًا على خلفية الصعوبات التى تواجه الوكلاء المحليين فى الاستيراد خلال الفترة الحالية.

وأضاف الحاوى أن النسبة الأكبر من تجار السيارات يقبلون على استيراد طرازات «مرسيدس» نظرًا لارتفاع تنافسيتها محليًا، بفضل السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم، التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع المركبات المبيعة لعملائها دون تمييز.

وقال:«أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفيد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، جاءت «ستروين» فى المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالي 333 وحدة، تلتها «أوبل» فى المركز الثالث بواقع 290 مركبة.

وحلت «بيجو» فى المرتبة الرابعة بالقائمة مسجلة نحو 271 وحدة، وحصدت «لادا» المركز الخامس بعدما تمكنت من تسجيل نحو 259 مركبة، تلتها «فيات» سادسةً بواقع 238 سيارة.

واقتنصت «رينو» المرتبة السابعة بإجمالى 221 سيارة، أعقبتها «سكودا» فى المركز الثامن بنحو 186 وحدة.

وتمركزت «سيات» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 91 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «أودى» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 63 سيارة، تلتها «فولكس فاجن» فى المركز الحادى عشر بنحو 57 مركبة.

واحتلت العلامة الانجليزية «رينج روفر» المرتبة الثانية عشر بترخيص 42 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الثالث عشر بواقع 16 مركبة.

وظهرت «بى إم دابليو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 22 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تحتفظ بصدارة تراخيص المركبات اليابانية

احتفظت العلامة التجارية «نيسان» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر – للشهر الخامس على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 2550 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 1212 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث مسجلة نحو 684 مركبة خلال تلك الفترة.

‎وحلت «ميتسوبيشى» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 150 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 87 سيارة.

ولم تتمكن العلامة اليابانية «سوبارو» من ترخيص أى سيارة خلال الشهر الماضى.

«غبور أوتو» تنافس بـ3 ماركات على حصة «الصينية»

نافست شركة جى بى أوتو «غبور أوتو» بـ 3 ماركات على مبيعات السيارات الصينية فى مصر، وهى «شيرى» و«هافال» و«شانجان» وحسمت الصدارة من خلال الأولى؛ متفوقة على بقية الشركات.

تربعت «شيرى» على عرش صدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر – للشهر الرابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 2228 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وحلت «إم جى» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1115 مركبة، تلتها «BYD» للمركز الثالث بنحو 509 مركبات.

وصعدت «هافال» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 245 سيارة، أعقبتها «جاك» فى المركز الخامس بواقع 219 مركبة.

وجاءت «شانجان» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 188 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جيلى» فى المركز السابع بإجمالى 153 مركبة.

وحصدت « DFSK جلورى» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 86 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وظهرت «جيتور» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 40 مركبة، تلتها «بايك» فى المركز العاشر بواقع 32 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«هيونداى» تتصدر «الكورية».. و«شيفروليه» تقود «الأمريكية»

تصدرت «هيونداى» قوائم تراخيص السيارات الكورية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 822 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 516 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 52 سيارة خلال تلك الفترة.

‎على الجانب الآخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 617 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 31 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 6 سيارات فقط خلال الشهر الماضى.