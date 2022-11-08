الاستيراد الموازى يعزز صدارة «مرسيدس» فى تراخيص السيارات الفاخرة

قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من المستوردين والتجار على التعاقد على جلب كميات كبيرة من طرازات «مرسيدس» وهو ما عزز من صدارتها بقوائم تراخيص السيارات الفاخرة مقارنة بالماركات الأخرى.

وأضاف «حماد» أن غالبية التجار يقبلون على استيراد سيارات «مرسيدس» نظرًا لزيادة فرص تسويقيها محليًا خاصة مع توافر خدمة الضمان الدولى بمراكز الصيانة المعتمدة.

بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، اقتنصت العلامة الألمانية «مرسيدس» الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» فى مصر، بنسبة بلغت %50.3 بعدما تمكنت من تسجيل 223 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى للمركبات، جاءت «أودي» فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية %21.9 بإجمالى 97 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة %12.9 بواقع 57 مركبة.

وحلت العلامة الفرنسية «بى ام دابليو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %3.6 مسجلة ترخيص 16 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الخامس بحصة قدرها %3.2 بنحو 14 سيارة.

وحصدت «DS الفرنسية» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %1.8 مسجلة نحو 8 مركبات خلال الشهر الماضى.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %5 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى وهى «بورش – بنتلى – جاكوار – رولز رويس – فيرارى – لامبورجينى – لاند روفر – مازراتي» مسجلة ترخيص 18 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

السيارات الفاخرة الأكثر ترخيصًا خلال أكتوبر الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 223 50.3 أودي 97 21.9 رينج روفر 57 12.9 بى ام دبليو 16 3.6 فولفو 14 3.2 DS 8 1.8 كوبرا 5 1.1 ميني 5 1.1 أخرى 18 4.1 الاجمالي 443

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات