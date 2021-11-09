طاقة

الاستهلاك سيرتفع لأكثر من 100 مليون برميل يوميًا.. «أرامكو» تكشف عن توقعاتها لسوق النفط في 2022

وفقا لشركة "أرامكو" ستتقلص الطاقة الفائضة في سوق النفط بشكل كبير العام المقبل مع انتعاش السفر ووسط تراجع الاستثمار بين المنتجين
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المال - خاص 5:33 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 5:33 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين ناصر، ارتفاع إجمالي استهلاك النفط في العام المقبل 2022 مع انتعاش السفر وتراجع الاستثمار في هذا القطاع.

وقال ناصر، اليوم خلال منتدى الإدارة العالمي في نيكاي الذي تحدث فيه عبر الفيديو، إن استهلاك النفط سيرتفع إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميا في عام 2022، نقلا عن روسيا اليوم.

ووفقا لشركة “أرامكو” ستتقلص الطاقة الفائضة في سوق النفط بشكل كبير العام المقبل مع انتعاش السفر ووسط تراجع الاستثمار بين المنتجين.

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وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر، أن فائض الإمدادات يعادل ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يوميا، لكنه سينخفض مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.

ويعد وقود الطائرات أحد آخر المنتجات النفطية التي لا يزال الطلب عليها منخفضا بشكل كبير منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، ويبلغ الاستخدام اليومي الآن لوقود الطائرات والكيروسين حوالي 5.5 مليون برميل، مقارنة مع حوالي 8 ملايين برميل في عام 2019، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

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بقلم المال - خاص

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