الاستقرار يُهيمن على أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن الأسبوع الماضي

هيمن الاستقرار التام على تحركات شهادات الإيداع المصرية المتداولة في سوق لندن، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، دون تغير عقب حالة من التباين ألمت بها بنفس الفترة السابقه له .

واستقرت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.14 دولار، و “إي إف جي القابضة” عند 0.81 دولار، كما استقر أداء “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.01 دولار أيضًا دون تغير، و “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.30 دولار، و “المصرية للاتصالات” عند 3.30 دولار .

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر أيام الأسبوع الماضي، الخميس 8-6-2023، في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وصعد موشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 1%، عند مستوى 17521 نقطة، بعد تمكنه من تعويض جميع خسائره الصباحية..

فيما فقد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، معظم مكاسبه الصباحية، ليغلق مرتفعا نحو 0.12%، عند مستوى 3652 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 1.82% عند 5317 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.37 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 أسهم، ارتفع منها 55، وتراجع 84 فيما استقر 85 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 136 مليار جنيه، مقابل تريليون و128 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.