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الاستقرار يُخيم على أسعار الطوب خلال الشهر الماضي

وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
محمود زكي 6:47 م, الأحد, 20 يونيو 21 6:47 م, الأحد, 20 يونيو 21

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شهدت أسعار الطوب استقرارًا خلال  مايو الماضي؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أسعار الطوب الأسمنتي سجلت حوالى 1050 جنيهًا خلال الشهر الماضي، وهي نفس الأسعار التي سجلتها خلال شهر أبريل.

وأشار إلى أن الأسعار سجلت تراجعًا بنسبة 3.8% خلال 12 شهرًا، في الفترة من مايو 2020 إلى الشهر نفسه من العام الحالى.

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وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر 1000 طوبة أسمنتي مفرغ سجل حوالي 6800 جنيه خلال مايو الماضي، في  حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 قيمة 5200 جنيه، بزيادة 30% تقريبًا.

وأوضح التقرير أن الطوب الطفلي سجل حوالى 1250  جنيهًا خلال الشهر الماضي، بزيادة 350 جنيهًا عن شهر نفس من العام الماضي، والذي بلغ فيه سعر الألف طوبة قيمة 900 جنيه، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 5.6%.

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وأكد التقرير أن هناك زيادة فى أسعار الطوب الوردي بنسبة 2.4%، وذلك في الفترة من مايو 2021 ومايو  2020.

وأشار التقرير إلى أن قيمة 1000 طوبة من الطوب الوردي 2012 جنيهًا خلال الشهر الماضي، حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 1700 جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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