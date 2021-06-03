الاستقرار يسيطر علي سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

أنهى سعر الدولار اليوم الخميس 3 يونيو 2021، على استقرار بختام التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي المصرفي، كما سجل متوسط سعر الدولار في مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وسجلت العملة الخضراء، الأحد الماضي، أول ارتفاع لها منذ الأسبوع الماضي، كما حافظ سعر الدولار على مستوياته مقابل باقي العملات والجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تراوح مستوى الشراء بين 15.61 جنيه، و15.65 جنيه، ووصل سعر بيع الدولار داخل البنوك، ليصل بين 15.71 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرية، بمستهل التداولات عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما حافظت أسعار الدولار على مستويات شرائها وبيعها خلال تعاملات اليوم داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر،مسجلة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB التجاري الدولي

استقرسعر صرف العملة الأمريكية الخضراء مقابل الجنيه المصري، اليوم، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات التداول اللحظية لدي شبكة فروع بنك CIB

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، تقدم شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وعلى الجانب الأخر.. استقر صرف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر صرف العملة الخضراء داخل شركة مصر للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

في حين استقر سعر صرف العملة الأمريكية الدولار مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك بلوم، بداية التعاملات، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

اختتمت سعر شراء وبيع الدولار في السوق المحلية المصرية بختام التعاملات، اليوم، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع داخل بنك HSBC.