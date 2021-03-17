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الاستقرار يسيطر على سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنهاية التعاملات

السعر يواصل استقراره بنهاية تعاملات اليوم
فاطمه امام 4:50 م, الأربعاء, 17 مارس 21 4:50 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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يستمر سعر صرف الريال السعودي في الحفاظ على استقراره بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية ببداية التداولات، اليوم الأربعاء 17-3-2021.

يتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومي وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي على مستوى البيع والشراء مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودى على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

وفقًا لتقرير”المال”، وصل سعر صرف الريال السعودي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

داخل البنوك الإسلامية سجلت مستويات الريال السعودى مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

كما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات، اليوم، مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص مستوى سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بيّنت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.

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بقلم فاطمه امام

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