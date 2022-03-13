الاستقرار يسيطر على سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنهاية التعاملات ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.173 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

فيما نشرت المؤشرات وصول سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، إلى مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وفقا للتقرير اليومي لـ”المال”.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

فيما أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، إلى مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بحسب التقرير اليومي للمال.