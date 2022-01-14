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الاستقرار يسيطر على سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

الأهلي للصرافة تقدم السعر عند 4.17 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:52 م, الجمعة, 14 يناير 22 5:52 م, الجمعة, 14 يناير 22

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واصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يناير 2022 استقراره في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام نظيره الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

جاءت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعلى الجانب الآخر وصل سعر الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول جاء عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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