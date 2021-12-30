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الاستقرار يسيطر على سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

متوسط الريال يسجل 4.17 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:38 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 6:38 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

اظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

نشرت شاشات تداول شبكة فروع بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و 4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداول اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع،

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بقلم فاطمة إمام

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