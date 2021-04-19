الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه بنهاية التعاملات

يستمر سعر الدينار الكويتي، في استقراره مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 19 -4- 2021، داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، مع بدء انتشار أزمة فيروس كورونا في مارس 2020، والتي أصابت أسواق العملات الناشئة بتدهور حاد مع توقع بحالة من الركود للاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي، إلا أن أداء الجنيه المصري تأثر بنسبة طفيفة أمام الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدينار الكويتي، لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.98 جنيه للشراء، و52.11 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

أنهت مستويات سعر العملة الكويتية “الدينار” على استقرار مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.82 جنيه للشراء، و52.21 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وتقدم شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية أسعار صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع، وفقاً لشاشات تداول البنك.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

فيما شهد سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً أمام الجنيه لدي مصرف العربي الدولي عند مستوى 51.81 للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بنهاية التداولات صباح اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

فيما اتخذت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي، مسار الاستقرار لدى فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند 49.98 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، صباح يوم الإثنين.

سعر الدينار مقابل الدولار

بينما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، اليوم عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفيما يخص صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بنهاية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم بلغت مستوى 12.37 ريال.