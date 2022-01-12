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الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك

متوسط العملة يسجل 51.7 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:30 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:30 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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شهدت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، حالة من الاستقرار في نهاية تعاملاتها داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.721 جنيه للشراء، و52.177 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى الجانب الآخر سجلت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفيما يخص سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري جاء عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أوضح التقرير المسائي للمال استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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