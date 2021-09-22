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الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

الدينار يستقر داخل بنكي الأهلي ومصر
فاطمة إمام 5:30 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 5:30 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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أبقى سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 22- 9- 2021 على مستوياته أمام نظيره المحلي الجنيه بنهاية التعاملات، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها،وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.977 جنيه للشراء، و52.404 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حافظت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على استقرارها مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي جاء عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف العملة الكويتية مقابل نظيرها المحلي المصري الجنيه في بنك الإسكندرية مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في حين ظلت مستويات أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات أظهر أخر تحديث لتقرير “المال” الذي يتابع آخر تحديثات العملة الكويتية عالمية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاء آخر تحديث للعملة الكويتية في السوق،سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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