الاستقرار يسيطر على سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

أنهى سعر الدينار الكويتي، تداولاته بالحفاظ على مستوياته مقابل الجنيه، اليوم الإثنين 3 -5-2021، داخل عدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وهو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، كما ترجع أسباب قوة الدينار الكويتى أمام الجنيه، إلى تثبيت سعره أمام الدولار عند 3.31 دولار، وقوة حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد الكويتى.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبحسب المسح اليومي لبوابة المال على أسعار العملات عن أن بلغت مستويات سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 49.03 جنيه للشراء، و51.19 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

نشرت شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB سعر صرف الدينار مقابل الجنيه للأفراد والشركات عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.25 جنيه.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

سجل الدينار الكويتي اليوم داخل شبكة فروع المصرف المتحد السعر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.25 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر صرف الدينار على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم، 49.66 جنيه للشراء، و54.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وأوضحت تحديثات الأسعار للعملات مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات أن سعر صرف الدينار داخل بنك المصرف العربي الدولي جاء عند 51.69 للشراء، و54.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وعند مستوى 49.03 جنيه للشراء، و52.17 للبيع جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدينار مقابل الدولار

وجاءت آخر التحديثات بنهاية التعاملات على العملة الكويتية مقابل العملة الأمريكية الخضراء، بلغ السعر مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما حققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي حالة من الاستقرار مقابل الريال السعودي فى سوق صرف العملات ووصل إلى 12.37 ريال.