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الاستقرار يسيطر على سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

الدولار يواصل استقراره بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 6:58 م, السبت, 31 يوليو 21 6:58 م, السبت, 31 يوليو 21

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واصلت مستويات سعر الدولار في مصر مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 31 يوليو 2021 بحسب السعر المعلن على شاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.649 جنيه للشراء، و15.747 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، للشراء بين 15.63، و15.67 جنيه ، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في بنك مصر

حافظ سعر صرف الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر مسجلا 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ظلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أمام الجنيه المصري سجل سعر الدولار الأمريكي بشركات مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك االأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرضت شاشات التداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع داخل البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي جاءت عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

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سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بنك البركة الإسلامي إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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