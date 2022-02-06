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الاستقرار يسيطر على سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك

الأهلي المتحد يقدم 15.67 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:02 م, الأحد, 6 فبراير 22 4:02 م, الأحد, 6 فبراير 22

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شهدت مستويات سعر الدولار اليوم الأحد 6 فبراير 2022 حالة من الاستقرار أمام نظيرة المحلي الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا للمسح اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

في نهاية التعاملات، تواصل مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي استقرارها أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما يخص سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل السوق، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر التقرير استقرار مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

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سعر الدولار في البنك العربي الأهلي المتحد

فيما أبقت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري على استقرارها داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير المال .

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بقلم فاطمة إمام

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