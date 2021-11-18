الاستقرار يسيطر على سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات

لليوم الثالث على التوالي استقر سعر الدولار اليوم الخميس 18 نوفمبر على أسعاره المعروضة على شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر صرف الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، لا سيما تراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه على نفس مستويات أمس داخل بالبنك الأهلي المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ومن ناحية آخرى وصل سعر صرف الدولار اليوم داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

عرض التقرير المسائي أن البنك التجاري الدولي يقدم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف الدولار داخل فروع بنك قناة السويس أسعار الدولار شراء وبيع أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع