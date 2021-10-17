الاستقرار يسيطر على سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات

واصل سعر الدولار استقراره بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 و15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

نشرت التحديثات الأخيرة للعملات وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي البنوك العاملة في السوق المحلية، جاء سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

كما وصل الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما أظهر سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي في بداية التعاملات عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.