الاستقرار يخيم على أسعار الطوب في مارس الماضي

شهدت أسعار الطوب خلال شهر مارس الماضي استقرارًا كبيرًا مقارنة مع شهر فبراير، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير أن سعر الألف طوبة أسمنتي سجل حوالي 1100 جنيه خلال الشهر المذكور وهي نفس الأسعار التي سجلتها خلال فبراير.

في حين سجلت الأسعار زيادة بنسبة 3.8% خلال 12 عاما، وذلك في الفترة من مارس 2019 إلى مارس من العام الحالي.

أسعار الطوب الأسمنتي تسجل 5200 جنيه خلال مارس

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ سجلت حوالي 5200 جنيه خلال الشهر الماضي في حين سجلت خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 قيمة 5000 جنيه بزيادة 4% تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن الطوب الطفلي سجل حوالي 950 جنيه خلال مارس بزيادة 50 جنيها على نفس الشهر من العام الماضي، والذي بلغ فيه سعر الألف طوبة قيمة 900 جنيه، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 5.6%.

أكد التقرير أن هناك زيادة في أسعار الطوب الوردي بنسبة 18.4% وذلك في الفترة من مارس 2019 مارس 2020.

وبلغت قيمة الألف طوبة من الطوب الوردي قيمة 2012 جنيه خلال مارس الماضي، في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 1700 جنيه.