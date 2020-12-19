الاستقرار يخيم على أسعار الطوب خلال نوفمبر الماضي

شهدت أسعار الطوب استقرارا خلال نوفمبر الماضي؛ وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أسعار الطوب الأسمنتي سجلت حوالى 1100 جنيه خلال الشهر الماضي وهي نفس الأسعار التي سجلتها خلال شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن الأسعار سجلت زيادة بنسبة 3.8% خلال 12 شهرا، في الفترة من نوفمبر 2019 إلى الشهر نفسه من العام الحالى.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر 1000 طوبة أسمنتي مفرغ سجل حوالي 5200 جنيه خلال نوفمبر، حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 قيمة 5000 جنيه بزيادة 4% تقريبًا.

وأوضح التقرير أن الطوب الطفلي سجل حوالى 950 جنيها خلال الشهر الماضي بزيادة 50 جنيها عن شهر نفس من العام الماضي، والذي بلغ فيه سعر الألف طوبة قيمة 900 جنيه، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 5.6%.

وأكد التقرير أن هناك زيادة فى أسعار الطوب الوردي بنسبة 18.4% وذلك في الفترة من نوفمبر 2019 نوفمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن قيمة 1000 طوبة من الطوب الوردي 2012 جنيها خلال الشهر الماضي، حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 1700 جنيه.