الاستقرار يخيم على أسعار الصاج المجلفن خلال مارس الماضي

أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 136.8 جنيه للمتر المربع خلال شهر مارس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%

كشف التقرير الشهري، الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وأضاف التقرير أن أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 136.8 جنيه للمتر المربع خلال شهر مارس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%.

في حين انخفض مقارنة بشهر فبراير الماضي بنسبة 9.1%، حيث سجل قيمة 125 جنيهًا للمتر المربع.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 340 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغ 3.4% على نفس الشهر من العام الماضي 2020 الذي سجل سعره 330 جنيهًا للمتر المربع.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 373 جنيهًا للمتر المربع، بزيادة بلغت 2.5%، حيث سجل سعره خلال فبراير من العام الماضي 364 جنيهًا.