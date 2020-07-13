الاستقرار يخيم على أسعار السيراميك والبورسلين خلال الربع الثاني من 2020

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان استقرار أسعار السيراميك والبورسلين، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020.

وأضاف أن أسعار السيراميك والبورسلين شهدت استقرارًا خلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الحالي.

وأكد أن سعر البورسلين اللامع سجل سعر المتر المربع منه مقاس 50*50 قيمة 270 جنيهًا خلال الفترة المذكورة، في حين سجل المتر المربع مقاس 60*60 قيمة 295 جنيهًا خلال شهر يونيو من العام الماضي.

وأوضح أن البورسلين المط سجل سعر المتر المربع مقاس 50 *50 قيمة 200 جنيه، وسجل المتر المربع مقاس 60*60 قيمة 225 جنيهًا تقريبًا خلال الشهر المذكور.

وذكر أن المتر المربع من سيراميك حوائط مقاس 25*35 سجل خلال شهر مايو قيمة 65 جنيهًا، فيما سجل المتر المربع، خلال شهر يونيو من العام الماضي قيمة 60 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر المتر المربع للسيراميك حوائط مقاس 30*40 سم قيمة 66 جنيهًا، في حين سجل سعر المتر مقاس 20*50 سم قيمة 73 جنيهًا.

ونوه التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بأن سعر متر السيراميك حوائط مقاس 30*60 سجل متوسط 76 جنيهًا.

ولفت إلى أن سعر المتر المربع لسيراميك الأرضيات مقاس 50*50 سم سجل حوالي 73 جنيهًا خلال شهر يونيو، في حين سجل 65 جنيهًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفاد بأن سعر المتر المربع سيراميك أرضيات مقاس 35*35 سم سجل قيمة 60 جنيهًا خلال شهر يونيو، في حين سجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي قيمة 55 جنيهًا.

وأكد التقرير أن سعر المتر أرضيات مقاس 60*60 قيمة 83 جنيهًا خلال الشهر المذكور، في حين سجل المتر المربع مقاس 40*40 قيمة 68 جنيهًا.