الاستقرار يخيم على أسعار الرمل خلال فبراير

استقرت أسعار الرمل خلال خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد التقرير أن أسعار الرمل الحرش سجل حوالي 70 جنيها خلال الشهر المذكور، وهو نفس السعر خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف التقرير الصادر أن سعر المتر المكعب سجل خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019 قيمة 65 جنيها وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7.7%.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر المتر المكعب من الرمل الناعم سجل حوالي 65 جنيها خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 60 جنيها وسجلت الزيادة 8.3% خلال عام.

وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 120 جنيها خلال شهر فبراير الماضي في حين سجل المتر المكعب من زلط الفينو قيمة 165 جنيها خلال الشهر المذكور وهي نفس قيمة شهر يناير.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن هناك زيادة في أسعار زلط الفينو بنسبة 13.8% خلال الفترة من فبراير 2019 إلى فبراير 2020.