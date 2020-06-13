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الاستقرار يخيم على أسعار الرمل خلال الشهرين الماضيين

وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان
محمود زكي 10:04 ص, السبت, 13 يونيو 20 10:04 ص, السبت, 13 يونيو 20

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شهدت أسعار الرمل والزلط استقرارًا خلال شهري مايو – أبريل من العام الحالي 2020 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن أسعار الرمل الحرش سجلت حوالي 70 جنيها خلال ماير الماضي، وهو نفس السعر خلال شهر أبريل.

ولفت لتقرير الصادر إلى أن سعر المتر المكعب من الرمل خلال العام الماضي 2019 بقيمة 65 جنيها وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7.5% عن نفس الشهر من العام الحالي 2020.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر المتر المكعب من الرمل الناعم سجل حوالي 65 جنيها خلال شهر مايو الماضي، في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 60 جنيها وسجلت الزيادة 8.5% خلال عام.

وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 120 جنيها خلال شهر مايو الماضي في حين سجل المتر المكعب من زلط الفينو قيمة 165 جنيها خلال الشهر المذكور وهي نفس قيمة شهر أبريل.

أوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن هناك زيادة في أسعار زلط الفينو بنسبة 13.8% خلال الفترة من مايو 2019 إلى مايو 2020.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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