الاستقرار يخيم على أسعار الحديد خلال الشهر الحالي

شهدت أسعار الحديد استقرارا خلال الشهر الحالي، مقارنة بشهر أبريل الماضي من العام 2020، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت النشرة أن متوسط أسعار الحديد سجلت حوالي 9600 جنيه، خلال شهر مايو الجاري، وهو نفس السعر خلال شهر أبريل، شاملة الضرائب بخلاف قيمة التوصيل.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك تراجعًا في أسعار الحديد، خلال الفترة من أبريل من العام الحالي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، بنسبة 19% تقريبا.

وعلى صعيد حديد كريتال فقد سجل الطن قيمة 9800 جنيه للخوص والزوايا خلال الشهر الحالي وهي نفس أسعار خلال شهر أبريل.

في حين سجل الطن، خلال مايو من العام الماضي 2019، قيمة 12500 جنيه، بزيادة 2300 جنيه على العام الحالي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية أن طن قطاعات إنشائية سجل حوالي 10700 جنيه، مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا خلال الشهر الحالي بنسبة 20.7%، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي سجل فيه سعر الطن قيمة 14 ألف جنيه.