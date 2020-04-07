الاستقرار يخيم على أسعار الجبس خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي

استقرت أسعار الجبس خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 2020، وفقًا للإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وقالت إن سعر طن الجبس فاخر للفرم والحليات والمصيص سجل حوالي 900 جنيه خلال شهر مارس، وهو نفس سعر الطن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر طن الجبس المكلسن للتشغيل سجل حوالي 750 جنيها خلال مارس، وهو نفس سعر خلال يناير وفبراير الماضيين في حين سجل الطن خلال مارس من العام الماضي قيمة 745 جنيها.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة المركزية إلى أن طن الجير سحل حوالي 2565 جنيها، وذلك خلال شهر مارس من العام الحالي وهي نفس سعر الطن في فبراير الماضي.

وأكد التقرير أن سعر طن الجير خلال شهر مارس من العام الماضي 2019 سجل حوالي 2300 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الجير ارتفعت خلال 12 شهرا بداية من مارس من العام الماضي إلى مارس 2020 بقيمة 300 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11.5%