الاستقرار يخيم على أسعار الجبس خلال الربع الثاني من العام الحالي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن استقرار أسعار الجبس، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الإدارة إن سعر طن الجبس فاخر للفرم والحليات والمصيص سجل 900 جنيه خلال شهر يونيو وهو سعر الطن نفسه خلال إبريل ومايو الماضيين.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر طن الجبس المكلسن للتشغيل سجل حوالي 750 جنيهًا خلال الشهر الماضي في حين سجل الطن، خلال نفس الشهر من العام الماضي، قيمة 745 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أن طن الجير سجل 2565 جنيهًا، خلال الشهر الماضي من العام الحالي، وهي سعر الطن نفسه في إبريل الماضي.

وأكد أن سعر طن الجير خلال يونيو من العام الحالي سجل حوالي 2300 جنيه، وهو سعر شهري مايو وإبريل الماضيين.

وأشار إلى أن أسعار الجير ارتفعت خلال 12 شهرًا بداية من يونيو من العام الماضي إلى يونيو 2020 بقيمة 300 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11.5%.