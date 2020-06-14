الاستقرار يخيم على أسعار الجبس خلال الشهر الماضي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن استقرار أسعار الجبس، خلال شهر مايو، من العام الحالي، مقارنة بشهر إبريل الماضي.

وقالت الإدارة إن سعر طن الجبس فاخر للفرم والحليات والمصيص سجل 900 جنيه خلال شهر مايو ، وهو سعر الطن نفسه خلال إبريل الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر طن الجبس المكلسن للتشغيل سجل حوالي 750 جنيهًا خلال الشهر المذكور في حين سجل الطن، خلال مايو من العام الماضي، قيمة 745 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أن طن الجير سجل 2565 جنيهًا، خلال الشهر الماضي من العام الحالي، وهي سعر الطن نفسه في إبريل الماضي.

وأكد أن سعر طن الجير خلال مايو من العام الحالي سجل حوالي 2300 جنيه، وهو سعر شهر إبريل الماضي.

وأشار إلى أن أسعار الجير ارتفعت خلال 12 شهرًا بداية من مايو من العام الماضي إلى مايو 2020 بقيمة 300 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11.5%.