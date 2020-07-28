الاستقرار يخيم على أسعار الأسمنت خلال الشهر الجارى

استقرت أسعار الأسمنت خلال الشهر الجارى مقارنة بشهر يونيو الماضي ، وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف التقرير الذي حصلت المال أن نسخة منه أن أسعار الأسمنت بورتلاندى سجل خلال الشهر الحالي قيمة 750 جنيه وهو نفس سعر الشهر الماضي.

وأوضح أن سعر الطن من الاسمنت بورتلاندي سجل خلال الشهر المذكور من العام الماضي 2019 قيمة 870 جنيه.

وأكد على تراجع الأسمنت خلال عام بنسبة 13% تقريبا.

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض فقد سجل سعر الطن استقرارا ملحوظا خلال شهر يوليو الحالي ، مقارنة بشهر يونيو الماضي

وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجلت حوالي 2400 جنيه خلال الشهر الحالي وهو نفس سعر الطن خلال شهر يونيو الماضي.

وأكد ان هناك تراجع في قيمة الطن خلال العام الماضي مقارنة بالعام الحالي بنسبة تصل إلى 20٪ وقد سجل الطن في يوليو من العام الماضي قيمة 2000 جنيه بانخفاض 400 جنيه عن يوليو2020.