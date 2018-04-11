الاستقرار السياسى العامل الرئيسى لجذب العملاء للعقارات المصرية بمعرض IPS 2018 دبى

بدور إبراهيم:بدأت أمس الأول، فعاليات IPS 2018 دبى، الذى يعد أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، بمشاركة مصر لأول مرة، بجناح يضم أكثر من 17 شركة من كبريات شركات التطوير العقارى بالسوق المحلية، بالإضافة إلى بنك مصر.تستمر فعاليات المعرض حتى اليوم، وكان قد شهد منذ ساعاته الأولى توافد عملاء عر

بدور إبراهيم:

بدأت أمس الأول، فعاليات IPS 2018 دبى، الذى يعد أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، بمشاركة مصر لأول مرة، بجناح يضم أكثر من 17 شركة من كبريات شركات التطوير العقارى بالسوق المحلية، بالإضافة إلى بنك مصر.

تستمر فعاليات المعرض حتى اليوم، وكان قد شهد منذ ساعاته الأولى توافد عملاء عرب وخليجين وأجانب من مختلف دول العالم، وبالإضافة للمصريين العاملين بالخارج، على الجناح المصرى، الذى تنوعت مشروعاته بين السكنى والخدمى والساحلى، بمختلف المدن والمحافظات المصرية.

وشاركت «إعمار مصر» عبر شركتها الأم إعمار العقارية، بالجناح الإماراتى بما أسهم فى منح ثقة للعملاء العرب، وشاركت ماونتن فيو بمشروعات مبتكرة ومتميزة بمختلف أنحاء الجمهورية، منها مشروعين يتم تنفيذهما بالشراكة مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير، التى تعد نموذجا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية، وأيضا شركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، التى تقدم مشروعات مميزة، كما استحوذت الشركات العارضة بمدن كالعاصمة الإدارية الجديدة، منها الصفوة وإم بى جى، على اهتمام العملاء، خاصة فى ظل شهرة مشروع العاصمة الإدارية، واهتمام الدولة المصرية به، كما شهدت مشروعات الساحل الشمالى، والعين السخنة، اهتماماً كبيراً.

يشارك فى المعرض أيضا بنك مصر، أحد البنوك الحكومية العريقة والشهيرة، بما يضفى طابع الثقة لرءوس الأموال العربية والأجنبية.

تبلغ مساحة الجناح المصرى 5000 متر مربع، وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، ويعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.

وقال محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة “MREC” -مكانك- للخدمات العقارية المتكاملة، الشريك المصرى الإستراتيجى لمعرض “IPS2018، إن الشركات المصرية حرصت على وضع عروض مميزة وجاذبة، وطرح مشروعات مميزة فى مختلف أنحاء مصر، التى تتمتع بتفضيل رءوس الأموال العربية.

وأوضح أن السوق المصرية تتسم بفرصة أن تصبح أكثر الأسواق فى الشرق الأوسط قدرة على جذب رءوس الأموال العربية، فى ظل الاستقرار الحالى، وتميز أسعار الوحدات والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها.

وأضاف أن المعرض شهد منذ يومه الأول إقبالا وتزاحما من قبل العملاء العرب على الجناح المصرى، ومشروعات الشركات المصرية، والتى من المستهدف وفقا للدراسات أن تحقق مبيعات كبرى.

واشار إلى أن الشركة تروج لمشروعات شركات تطوير عقارى كبرى، خلال المعرض، منها سوديك وبالم هيلز.

وأكد عبد الوهاب بلال، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى بريدج العقارية، أن الشركات المصرية تطرح باقة متنوعة ومتميزة من المشروعات العقارية، خلال مشاركتها الأولى، لافتا إلى أن المعرض يظهر قوة السوق العقارية المصرية، وتميز الشركات العاملة بها، موضحا أنه يتم طرح منتجات مختلفة تناسب شرائح متنوعة من العملاء، وتقع بالعديد من المدن فى قلب القاهرة وخارجها، وتتسم بالتنوع بين السكنى والسياحى والخدمى.

ولفت إلى أن هناك اهتماماً ملحوظاً من العملاء العرب بالمشروعات المصرية فى ظل تميزها من الناحية الانشائية والمعمارية، وكذلك تميز مواقعها، وحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها السوق المصرية، فضلا عن جاذبية أسعار الوحدات، خاصة عقب تعويم الجنيه.

وأضاف أن الشركة حرصت على المشاركة بمعرض IPS2018 لمخاطبة العملاء بمختلف الدول العربية، وطرح مشروعها منتجع جبال بالعين السخنة، المقام على مساحة إجمالية 70 فداناً، والذى يعد أحد المشروعات المميزة، موضحا أنه يقام على الجبال الطبيعية المطلة على البحر الأحمر، وقام بوضع تصميماته نخبة من الاستشارين المصريين والبرتغالين، بهدف تقديم منتج مبتكر يجمع بين الخبرات المصرية والأوروبية، وتبلغ نسبة مبانيه 20 % من إجمالى المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية 12 ألف متر، وتشمل خدمات منها مطعم للأحياء المائية، كما يضم جبال شاطىء بمساحة 16 ألف متر، وخدمات مائية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى فندق .

كما أشار إلى أن المشروع يشمل وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 90 – 400 متر، مقسمة إلى شاليهات، وتاون هاوس، وفيلات منفصلة.

وأضاف أن المشروع يقع على بعد 127 كم من القاهرة، و70 كم من العاصمة الإدارية الجديدة، ويتسم بقربه من مدينة ومنتجع الجلالة.

ولفت إلى أن العين السخنة ستشهد طفرة فى حجم الاستثمارات، والإقبال من العملاء، فى ظل تنفيذ مشروعات مرافق وبنية تحتية كبرى، عقب إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها طريق القاهرة العين السخنة الجديد، كما سيتم الربط بين العين السخنة والعاصمة الإدارية، والعلمين، و6 أكتوبر، عقب تنفيذ مشروع القطار السريع، المتوقع تشغيله خلال عامين، لتصبح العين السخنة أقرب منطقة ساحلية للقاهرة، وأيضا سكن المستقبل.

وتطرح مجموعة درة للاستثمار العقارى 4 مشروعات عقارية متنوعة خلال مشاركتها بمعرض IPS2018 .

وقال مؤمن شهبة، مدير الاتصالات التسويقية بشركة درة للاستثمار العقارى فى تصريحات لـ “المال” إن الشركة تقدم عروضاً خاصة على بعض المشروعات، تتمثل فى سداد %5 مقدم والتقسيط حتى 8 سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف من مشاركتها بالمعرض التواصل مع شريحة العملاء العرب والخليجين والمصريين المقيمين فى دولة الإمارات.

وأوضح أن عروض الشركة، وتميز أسعار المشروعات المصرية، عقب تعويم الجنيه، تسهم فى جذب الشريحة الراغبة فى الحصول على وحدات سكنية وخدمية وسياحية فى مصر، بغرض الاستثمار، خاصة مع قدرة العقار المصرى على تحقيق ارتفاعات وعوائد سعرية مضطردة.

وأشار إلى أن الشركة تطرح خلال المعرض باقة متنوعة من المشروعات بين السكنى، والخدمى الإدارى، والتجارى، والسياحى، وتسلم جميع المشروعات كاملة التشطيب، بأعلى مستوى من الجودة.

وشدد على أن سابقة أعمال “درة”، ومصداقيتها بالسوق التى امتدت لفترة تتخطى 60 عاماً، تزيد ثقة العملاء، وتستحوذ على جانب كبير من الرغبات الشرائية.

ولفت إلى أن الشركة تطرح المرحلة الثانية من كابيتال بيزنس بارك، بالشيخ زايد، وهو عبارة عن مشروع إدارى تجارى متكامل، تم تسليم وتشغيل المرحلة الأولى منه، وكذلك “ذا كورت يارد”، وهو عبارة عن مشروع إدارى تجارى متكامل فى الشيخ زايد، كما تطرح المرحلة الثالثة من مشروعها السكنى ذا ادريس إيست ” The Address East” بالقاهرة الجديدة، ويقام على 60 فداناً، ويشمل وحدات بمساحات من 120 – 210 مترات، تسلم كاملة التشطيب، وتم بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، كما حرصت الشركة على التعاقد مع مطاعم وعلامات تجارية عالمية، فى الجزء الخدمى بالمشروع.

وأضاف أن الشركة تطرح مشروع سياحى متكامل بشرم الشيخ على مساحة 25 فدانا، يضم وحدات بمساحات من 60 – 158 متراً، بمتوسط سعر للوحدة يبدأ من 500 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد مدينة شرم الشيخ إقبالا متزايدا من العملاء، ورغبة فى ضخ استثمارات جديدة من رءؤس الأموال، نتيجة اهتمام الدولة المصرية بها حاليا، وتنفيذ مشروعات مرافق وخدمات ومشروعات تنموية كبرى.

وشدد على أن السوق المصرية، تضم شركات عقارية كبرى، وتنفذ مشروعات مميزة على قدم المساواة مع الشركات العالمية، وتتفوق على بعضها.

وقال أحمد نبيل، مدير التسويق بشركة الصفوة للاستثمار العقارى، إن الشركة تطرح خلال معرض IPS 2018 دبى، مشروعين، منهم كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على 250 ألف متر.

وأوضح أن جناح الشركة بالمعرض شهد إقبالا من العملاء العرب، والمصرين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن المشروع يعد ثانى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنها أنهت تسويق مشروعها الأول كابيتال هايتس 1، خلال 6 أشهر من طرحه للبيع.

كما أوضح أن مشروع كابيتال هايتس 2، تمثل مساحة المبانى به 50 ألف متر ويشمل وحدات سكنية شقق بمساحات من 140 – 500 متر، وتبلغ ارتفاعات العمارات أرضى و7 أدوار، كما يشمل قصور بمساحة مبانى 1195 مترا، ملحقة بحديقة 400 متر، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، عكس مشروع كابيتال هايتس 1، الذى يسلم نصف تشطيب.

وأشار إلى أن مساحة الخدمات واللاند سكيب بالمشروع تمثل 200 ألف متر، وتضم نادى رياضى على 50 ألف متر، يشمل أكاديمية كرة قدم، وملعب إسكواش، وتنس، وكرة سلة، وحمامات سباحة، وتراك للجرى على مساحة 1500 متر، و30 ألف متر خدمات تجارية وإدارية، فضلا عن الترفيهية.

وأضاف أن الشركة بدأت فى أعمال الجسات، والأسوار للمشروعين، وسيتم تنفيذ الأعمال الإنشائية لهما، بالتوازى.

وكشف عن حصول الشركة على 4 قطع أراض خدمية فى منطقة البنوك، بجوار مقر البنك المركزى بالعاصمة الإدارية، سيتم إقامة أبراجا خدمية بهم.

كما لفت إلى أن الشركة تستعد للبدء فى أعمال إنشاءات مشروع هاى سيتى بالعبور، خلال أسبوعين، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل على 36 فداناً، يشمل وحدات سكنية بين 110 – 400 متر، وأنهت الشركة تسويق %50 من وحداته، منذ طرحه فى يوليو الماضى.

وقال إن مكتب الاستشارى حسين صبور، يتولى تنفيذ أعمال الاستشارات، والإشراف على تنفيذ المشروعات .

كما أشار إلى أن الشركة نفذت مشروعات متنوعة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى الدلتا بدمياط، وبمدينة دمياط الجديدة، وفى المنصورة، ورأس البر، والعبور، ومدينة نصر، والعاصمة الإدارية، بإجمالى 22 مشروعاً تشمل 8256 وحدة، تنوعت بين السكنى والسياحى والخدمى والتعليمى.

وأوضح أن الشركة نفذت مشروعات تجارى إدارى وطبى فى المنصورة، منها بيزنس تاورز، وإيليجنس تاورز، وميدكال تاورز، وسيتم خلال سبتمبر المقبل افتتاح مدرسة الصفوة الدولية، كما تم تنفيذ وتشغيل مدرسة فى دمياط، وجارى تنفيذ نادى رياضى على 28 فدانا بدمياط الجديدة، وسلمت فى 2012 كومباوند صن سيتى 1 فى دمياط الجديدة، وسيتم تسليم العام الجارى كومباوند صن سيتى 2، وجارى تنفيذ صن سيتى 3، و4 فى رأس البر، وتسليمهما خلال 2019.

من أبرز الشركات المشاركة أيضا ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، وإعمار مصر للتنمية، ورؤية القابضة للاستثمار العقارى، ومانجروفى الجونة، ودرة، والشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، والسعودية المصرية للتعمير «سيكون»، والصفوة، وابن سينا «سيسيليا لاجون»، وإم بى جى جروب «بوكا العاصمة الإدارية»، وامتلاك جاروالة الساحل الشمالى، وشركة ” MREC” مكانك للخدمات العقارية، التى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارية كبرى، منها: سوديك وبالم هيلز، ويشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.

