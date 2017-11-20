الاستقالة الثانية من أمانة الحركة الوطنية في أقل من 48 ساعة

إيمان عوف: أعلن محمد إبراهيم الحلو، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالإسكندرية، في بيان أصدره اليوم، استقالته من الحزب، وتعد هذه الاستقالة هى الثانية في أقل من 48 ساعة، عقب استقالة أسامة الشاهد، أمين عام الحزب بالجيزة. أوضح "الحلو" أن…

إيمان عوف:



أعلن محمد إبراهيم الحلو، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالإسكندرية، في بيان أصدره اليوم، استقالته من الحزب، وتعد هذه الاستقالة هى الثانية في أقل من 48 ساعة، عقب استقالة أسامة الشاهد، أمين عام الحزب بالجيزة.

أوضح “الحلو” أن السياسات التي ينتهجها الحزب وقياداته في الفترة الأخيرة تتسم بالتخبط، وإعلاء الصالح الخاص لأشخاص بعينهم، وهو ما يتنافي مع أخلاق ومبادئ العمل الحزبي والسياسى، ولا يمكن قبول الأمر أو تداركه أو قبوله أن تمس تلك السياسات المتخبطة بمصلحة الوطن، واللعب بمقدراته، أو التحالف مع أعدائه، لتحقيق مصالح خاصة، ما يستدعي الوقوف أمامه، ومجابهته بكل قوة.

