اتاحت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي الاستعلام عن تيجية القبول بالجامعات الأهلية 2021-2022 .

اتاحت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي الاستعلام عن تيجية القبول بالجامعات الأهلية 2021-2022 .



رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بالجامعات الأهلية 2021-2022

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة االقبول بالجامعات الأهلية 2021-2022 إلكترونيا من خلال الرابط التالي:http://admission.egypt-hub.edu.eg

وذلك للطلاب اللذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

ولا يزال باب التقديم مفتوحا للتقديم للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

نتيجة القبول بالجامعات الأهلية

وشددت التعليم العالي على الطلاب بضرورو مراجعة الموقع الإلكتروني لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

وبمكن للطلاب الذين استنفذوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.

جدير بالذكران نظام القبول بالجامعات الأهلية يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).

وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية

وقرر مجلس الجامعات الخاصة والاهلية خفض الحدود الدنيا للتقدم في الجامعات الاهلية الجديدة على النحو التالي:

جامعات العلمين ، المنصورة ، الجلالة

الطب البشري 82٪

طب الأسنان 79٪

العلاج الطبيعي والصيدلة 78٪

الطب البيطري 73٪

الهندسة 65٪

علوم الحاسب 62٪

التكنولوجيا الحيوية ، وتكنولوجيا العلوم الصحية 59٪

الفنون التطبيقية علمي 59٪

العلوم الأساسية 58٪

الإعلام واللغات والترجمة والفنون التطبيقية (أدبي) ، فنون أدبي 55٪

الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة 55٪

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55٪

جامعة الملك سلمان