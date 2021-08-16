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الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكافة المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/
جهاد سالم 8:58 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 8:58 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 ، خلال ساعات.

الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

وسيعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ظهر الغد مؤتمرا لإعلان نتيجة الثالث الثانوي 2021 ، وقائمة العشر الأول.

وسيعقب المؤتمر بنحو ساعتين ، إعلان النتيجة التفصيلية بالدرجات لجميع طلاب الثالث الثانوي 2021 ، في كل المحافظات.

برقم الجلوس…. نتيجة الثالث الثانوي 2021 على موقع التربية التعليم

و يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021


وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكافة المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ستبث مؤتمر الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021، الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عقب المؤتمر بنحو ساعتين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

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وسيحضر المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتحدث وزير التعليم العالي ، عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فإن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، اظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

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جدير بالذكر أن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية ما أطلق عليها إعلامياً ” دفعة التابلت”.

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بقلم جهاد سالم

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