يهتم ذوي الهمم بالاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، لما لها من مميزات أبرزها الجمع بين معاشين، والكشف المجاني في المستشفيات، دون التزاحم على مكاتب التضامن الاجتماعي، حيث أتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.. بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة..

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة الصحة والسكان، رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تكون للأشخاص ذوي الهمم، من أجل تحديد نسبة إعاقة الشخص وكذلك نوع الإعاقة قبل إجراء الكشف الوظيفي، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يتم الدخول على الرابط التالي من هنا http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx.

ومن ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

اختيار الخانة التي ترغب بها، ومنها حجز موعد الكشف الطبي، تعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي، حجز موعد استكمال أوراق، تعديل موعد استكمال أوراق، الاستعلام، التعليمات.

ثم الضغط على بحث.

وأخيرا في حالة تحديد اليوم يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي.



وأوضحت وزارة الصحة أنه في حالة إذا كان الشخص غير مستوفي الأوراق، فيجب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، أما في حالة استيفاء الأورق يتم مراجعتها واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة الصحة شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وسيارات مجهزة للمعاقين، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، يُشترط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين على أن يكون المواطن حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وتابعت الوزارة في تقريرها، لا بد وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، ولديه ما يحدد نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.