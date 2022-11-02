الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2022.. الخطوات والتفاصيل

قالت وزارة التضامن الاجتماعي أن مستفيدي معاش تكافل وكرامة يمكنهم الاستعلام عنه بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عبر الدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وأشارت الوزراة إلى أن موازنة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بلغت 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات.

بوابة “المال نيوز” تكشف من خلال التقرير التالي طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2022..

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

وأشارت «التضامن» إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يؤديها مستفيد تكافل وكرامة، للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022، من بينها:

– الدخول على موقع تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي .. https://tk.moss.gov.eg/

– ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة المكون من 14 رقم، ثم الضغط على استعلام.

– يظهر للشخص اسم المواطن.

– يظهر رقم كارت الصرف.

– يظهر نوع الكارت.

– يظهر من خلال استعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة الكارت.

– عند الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة الكارت يظهر المبلغ المستحق.

– يمكن من خلال الاستعلام عن تكافل وكرامة أن يتقدم المستعلم بشكوى، من خلال إدخال بعض البيانات المطلوبة، مثل «المحافظة، الإدارة الاجتماعية، قسم الشرطة، نوع الشكوى، وتفاصيل الشكوى»، ثم الضغط على تسجيل الشكوى وطباعتها.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيجرى صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم «تكافل وكرامة»

ولفتت الوزارة على الموقع الرسمى لها، إلى أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة، التي تتمثل فيما يلي:

– قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

– صور بطاقة الرقم القومي السارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

– صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

– صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

– صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت..