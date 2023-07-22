الاستعلام عن مخالفات المرور 2023.. خطوات وطرق السداد أونلاين

تقدم الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا، بعدما زاد الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، حيث يتساءل المواطنون عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 وطرق سدادها لتفادي غرامات التأخير، وتأتي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الإلكترونية، وتوفير الخدمات الحكومية بأسلوب سهل ومباشر للمواطنين، وتقليل الزحام في المكاتب الحكومية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2023..

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 .. كتابة الأرقام أولا ثم الحروف

يشمل الموقع الرسمي لنيابة المرور جميع الخدمات المتعلقة بالمرور، بما في ذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية والدفع الإلكتروني، وكذلك الاستعلام برقم الرخصة والاستعلام بالرقم الشخصي، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023، كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ( من هنا ) https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 .. طريقة السداد أونلاين

تطمئن وزارة الداخلية المواطنين بأن جميع البيانات الخاصة بالمركبات ومالكيها تبقى آمنة ومحمية، ولا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها، وفيما يلي طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين:

الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة من هنا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

تقوم باختيار خدمات الدفع.

اختيار الدفع الإلكتروني.

اختار نوع المخالفات التى تريد سدادها مخالفات سيارة أم رخصة قيادة.

في حالة إن كانت رخصة سيارة تقوم بإدخال رقم الرخصة أرقام وحروف باللغة الإنجليزية.

أما في حالة إن كانت رخصة القيادة تقوم بإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.



الضغط على إجمالي المخالفات.

اختيار طريقة الدفع.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2023 مصر لجميع المحافظات

تأتي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الإلكترونية، وتوفير الخدمات الحكومية بأسلوب سهل ومباشر للمواطنين، وتقليل الزحام في المكاتب الحكومية.

ويشمل الموقع الرسمي لنيابة المرور جميع الخدمات المتعلقة بالمرور، بما في ذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية والدفع الإلكتروني، وكذلك الاستعلام برقم الرخصة و الاستعلام بالرقم الشخصي.

وتطمئن وزارة الداخلية المواطنين بأن جميع البيانات الخاصة بالمركبات ومالكيها تبقى آمنة ومحمية، ولا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023.. مخالفات المرور 2023 يجوز التصالح فيها

تختلف غرامات المخالفات المرورية وتزداد في بعض الحالات، مما يؤدي إلى وجود حدود لوضع الغرامة، سواء كانت أدنى أو أقصى. ومن المهم أن نلاحظ أن بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، بينما يجب دفع الغرامة في حالات أخرى، وفيما يلي قائمة المخالفات المرورية التي يمكن التصالح فيها:

السير بدون رخصة.

تغيير لون اللوحات المعدنية.

انتهاء استلام رخصة القيادة.

تجاوز السرعة المقررة.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

كسر إشارة الضوء.

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

المشي ببطء شديد على الجسم.

التوقف المتعمد على الكوبري.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

الوقوف في المحظور.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

قيادة السيارة بدون حزام أمان.