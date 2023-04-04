الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023.. 3 خطوات للتسديد وطرق ميسرة للتظلمات

يتمكن جميع قائدي السيارات القيام بالاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا بالرقم القومي، من خلال عدد من الخطوات، حيث يشغل بال الكثير من قائدي السيارات، معرفة استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي عبر جوجل، والتي يلزم دفعها بنيابة المرور لكي يتمكن صاحب السيارة من التجديد لتراخيص سيارته.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن خطوات للاستعلام على كل مخالفات المرور بالرقم القومي..

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023.. موقع النيابة العامة

يشغل بال الكثير من قائدي السيارات، معرفة استعلام مخالفات نيابة المرور بالرقم القومي عبر جوجل، والتي يلزم دفعها بنيابة المرور لكي يتمكن صاحب السيارة من التجديد لتراخيص سيارته،

ولذلك فإن يكون من خلال موقع النيابة العامة أتاحت كل ما سبق، لمعرفة هذه المخالفات وتقديم جميع التظلمات عنها.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023.. عدد من الخطوات

يستطيع جميع قائدي السيارات القيام بالاستعلام عن جميع مخالفات المرور 2023 مجانًا، من خلال عدد من الخطوات.

أولًا: قم بالدخول على موقع النيابة العامة بخدمات المرور عبر من هنا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

ثانيًا: اختر أيقونة الاستعلامات.

ثالثًا: ثم حدد نوع الاستعلام عن قيم مخالفات المرور سواء كانت قيم رخص المركبات أو كل مخالفات رخص القيادة.

رابعًا: بالخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن كافة مخالفات المرور برقم اللوحة.

خامسًا: قم بكتابة بيانات لوحة السيارة سواء كانت “حروف وأرقام” أو سواء كانت “أرقامًا فقط”.

سادسًا: اضغط على قائمة إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 وطرق التظلمات

يوجد الكثير من إجراءات التظلم على قيم مخالفات المرور من خلال الرقم القومي الخاص بالشخص مالك السيارة لعام 2023 في عدة خطوات كذلك، أولا قم بالدخول بالموقع الرسمي الخاص في نيابة المرور من هنا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices ثم سيقوم باختيار كلمة «التظلمات» سواء كانت تكون خاصة بالسيارة أو خاصة بالقيادة والضغط عليها، ثم سيقوم بكتابة الرقم القومي في داخل الخانة المخصصة لها في الموقع، والقيام بالضغط على كلمة التفاصيل الخاصة بالمخالفة لظهر كل المخالفات المستحق لدفعها بحديها الحد الأقصى والحد الأدنى والضغط بكلمة «الموافقة» على كافة الشروط الخاصة بكافة الخدمات الإلكترونية المستخدمة، ثم القيام بالضغط على كلمة «إرسال»، ثم ستظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، يكون مدون برقم الطلب، ثم احفظ به لاستخدام الرقم بمتابعة النتيجة، وبعد أقل من مدة 24 ساعة سترسل نتيجة التظلم على كافة المخالفة من خلال رسالة على رقم تليفونك المحمول.