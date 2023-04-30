الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. 9 حالات خاصة لاستخراج البطاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الذي يوفر لهم العديد من الامتيازات.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال هذا الرابط خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من أجل معرفة نتيجة الاشخاص المتقدمين للحصول على الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة2023.. الإعفاء من رسوم الجمارك

يفيد كارت الخدمات المتكاملة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب، الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

كذلك يوفر لهم نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

وللطلاب يمكن الدمج في مدارس التعليم الأساسي و الإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب المميزات السابق ذكرها، والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

إجراءات وشروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الذي يوفر لهم العديد من الامتيازات.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال هذا الرابط خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من أجل معرفة نتيجة الاشخاص المتقدمين للحصول على الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يفيد كارت الخدمات المتكاملة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب، الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

كذلك يوفر لهم نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

وللطلاب يمكن الدمج في مدارس التعليم الأساسي و الإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب المميزات السابق ذكرها، والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

إجراءات وشروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة يتم اجراء كشف طبي أولا لتحديد نوع الاعاقة ودرجتها ولكن في حالات معينة لا يتم اجراء الكشف الطبي بل يتم التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مباشرة مع تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، هذه الحالات الخاصة هي:

– الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

– الإعاقات السمعية.

– قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

– مريض الهيموفيليا.

– ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات.

– اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

– أمراض الدم المزمنة.

– الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

– اضطراب طيف التوحد.

– مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

– الشلل الدماغي.

– متلازمة داون.

– فقد البصر التام.

– طيف التوحد.

– اضطراب فرط الحركة، الجذام.

– درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

– تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

– البتر متعدد الأطراف.

– صغر أو كبر حجم الرأس.

– فقد السمع التام.

– ضمور العضلات وذوي القزامة.

– درجة فقد السمع 55 ديسبل.