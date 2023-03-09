الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023.. رابط وخطوات الاشتراك بعد الزيادة الجديدة

أتاح موقع وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة مارس 2023 بالرقم القومي، من خلال رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وشروط الاشتراك وطريقة تقديم التظلمات من رفض الاشتراك في معاشات تكافل وكرامة، وتُقدم هذه الخدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم، من خلال الاستعلام والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023 وطرق الاشتراك بخطوات بسيطة بعد الزيادة الأخيرة..

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2023

يبدأ المواطنون مع بداية كل شهر في السؤال والبحث عن معاشات تكافل وكرامة، يليها عمليات البحث عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقع إلكتروني خاص بها، تستطيع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2023، وذلك عبر موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من هنا https://tk.moss.gov.eg/، كما يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023.. الرئيس يزف بشرى للمستفيدين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 25 % شهريا بداية من أول أبريل المقبل، حيث أطلقت وزارة التضامن برنامج تكافل وكرامة 2023 لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بعد أن تبين وجود أكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة وشمل أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي كل شهر.

معاش تكافل وكرامة 2023.. زيادة بنسبة 25% بداية من أبريل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول و تقديم معاش تكافل وكرامة 2023، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الأجور والمرتبات الدعم النقدي لتكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل.

تقديم معاش تكافل وكرامة 2023.. خطوات الحصول على مميزات البرنامج

كشفت وزارة التضامن أنّه يتم التقدم للبرنامج بتوجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية بالمستندات الآتية، حيث جاءت خطوات الحصول على معاش تكافل و كرامة 2023 كالتالي:

1- التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم.

2- القيام بتقديم المستندات المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة.

3- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

5- إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

6- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

7- تقديم صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين إن وجدت.

8- يلزم تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

9- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل ضمن المستندات المطلوبه للحصول على تكافل وكرامة.

10- يلزم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

11- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

12- وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة مكتب الشئون، يقوم اخصائي اجتماعي بإرسال الطلب لبحث الحالة والبت وتحديد نسبة الاحتياج.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

وجاءت خطوات الاستعلام عن فيزا معاش تكافل وكرامة 2023 كالتالي:

1-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام https://tk.moss.gov.eg/.

2- وفى هذه الخطوة يتم القيام بالضغط على برنامج تكافل وكرامة.

3- الخطوة الأخيرة تتضمن اختيار “استعلم عن نتيجتك”.. وفى هذه الخطوة يطلب منك كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وعن فئة المستحقين للحصول علي معاش تكافل وكرامة :

الأيتام يمكنهم الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأرامل والمطلقات من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

قيمة تكافل وكرامة بعد قرار الزيادة

1- الأشخاص المستفيدون من تكافل وكرامة يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة، وبعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سوف يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

2- يحصل عملاء تكافل وكرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سوف يحصلون بعد الزيادة 562.5 جنيه.

3- ويحصل عملاء تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الهمم يحصلون علي 562.5 جنيه شهريا بعد الزيادة، بدلا من 450 جنيهًا شهريا.

4- ويحصل عملاء كرامة من الأيتام على 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلا من 350 جنيهًا بعد زيادة 25%..

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن أنّه يتم التقدم للبرنامج بتوجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية بالمستندات الآتية:

1- صور بطاقة البطاقة الشخصية، مثبت فيها العنوان الذي يقيم فيه المتقدم.

2- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

3-صورة من بطاقة التموين

4- صور شهادة الميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

5- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

6-صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

7- صورة شهادة تثبت وجود الانفصال.

8- كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو وجود إعاقة.