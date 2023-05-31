الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. الرابط والخطوات وآخر موعد للسداد

توفر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة حساب فاتورتك، حيث يبحث الكثيرون من المواطنين عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ورابط الاستعلام عنها لتسديد فاتورة شهر مايو قبل يوم ونصف تقريبًا من انتهاءه وبداية شهر يونيو غدا الخميس وبدء الاستعداد لتحصيل فاتورة الشهر الجديد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض في التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الانترنت أو من خلال الطرق التي توفرها شركة الكهرباء للتيسير على المواطنين.و ذلك من خلال الرابط التالي

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء..

ويكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الشركات التالية:

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

اختيار الشركة التابع لها فاتورتك ومنطقتك السكنية

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على سبيل المثال

تفتح صفحة جديدة توضح خدمات الشركة

اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير

كتابة رقم المشترك وهو كود السداد المكتوب أعلى الفاتورة السابقة

الضغط على كلمة استعلام

كذلك يمكن الاستعلام عن القراءات بنفس الخطوات السابق ذكرها ولكن مع اختيار ايقونة الاستعلام عن القراءات

حساب فاتورتك

توفر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة حساب فاتورتك

اختيار ايقونة حساب فاتورتك

كتابة كمية الاستهلاك

كتابة نوع النشاط (منزلي- تجاري- أخرى)

الضغط على احسب

إرشادات ترشيد فاتورة الكهرباء خلال الصيف

يمكن خفض تكلفة الإضاءة 15 % تقريبًا إذا أكثرت من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا، إطفاء الإنارة في الأماكن غير المشغولة، الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة، استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.

يمكن خفض 10%من إستهلاك أجهزة التكييف بإتباع بعض الارشادات

(ضبط التكييف على درجة الحرارة المتوسطة ،الصيانة الدورية ،إغلاق الأبواب والنوافذ)

عند استخدام سخان كهربائي يفضل عدم تشغيله بصفه مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر.