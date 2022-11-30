الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022.. فترة سماح للمتأخرين في السداد

وفرت الشركة المصرية للاتصالات، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 في جميع المحافظات، خاصة مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليتمكن العملاء من سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 في الموعد المحدد، تجنبا لفرض غرامة مالية عليهم بسبب التأخير في السداد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 في السطور التالية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022

خصصت الشركة المصرية للاتصالات، رابطا خاصا بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 بسهولة ويسر، ليتمكن عملاء الشركة في جميع المحافظات من الدخول عليه ومعرفة قيمة الفاتورة وسدادها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 من خلال الضغط هنـا https://billing.te.eg/ar-EG.

اختيار طريقة الاستعلام سواء الاستعلام بالتليفون أو برقم الحساب

إدخال كود المنطقة.

إدخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على اظهر الفواتير.

طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022، معرفتها من خلال أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022

بدأت شركة WE في سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022، منذ منتصف الشهر الجاري، مع وضع فترة سماح للمتأخرين في السداد تصل إلى 30 يوما أي تنتهي في 14 ديسمبر 2022، بينما تقوم بقطع الحرارة عن التليفون الأرضي مع تطبيق غرامة مالية في حالة التأخر عن السداد بعد 15 ديسمبر.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من وسائل وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 وذلك من خلال التالي: