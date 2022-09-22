الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.. 9 خطوات للبحث بالرقم القومي

أعلنت الهيئة العامة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، عن طرق الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022 من خلال الرقم القومي، حيث يترقب أصحاب المعاشات إعلان موعد صرف الزيادة، ويبحث العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش أقل من 2500 جنيها شهريا، وخطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.. حزمة البرامج الاجتماعية

زيادة المعاشات في كل عام يكون خلال شهر يوليو، إلا أن هذا العام تم زيادة المعاشات 2022 في شهر أبريل الماضي، بالتزامن مع حزمة البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

وتقدر قيمة الزيادة في المعاشات وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد كل عام بما لا تتخطى نسبة 15 %، أو بما يتناسب مع معدلات التضخم، حيث نص القانون على أنه تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022

وكان مجلس النواب أصدر قرارا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على قرار مشروع القانون الذي نص على تبكير صرف العلاوي الدورية لأصحاب المعاشات، ولم يكن هم وحدهم، بل شمل القانون تبكير صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفيما يلي خطوات خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هنا https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

كتابة الإسم ثلاثي كما يوجد بالبطاقة الشخصية.

كتابة اسم العائلة.

كتابة الرقم القومي ثم الرقم التأميني.

إدخال البريد الالكتروني

تسجيل كلمة للمرور ثم إعادة تسجيلها مرة أخرى.

قم بالضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

بعد التسجيل يقوم صاحب المعاش بالاستعلام عن زيادة المعاشات.

تتوزع مستحقات أصحاب المعاشات على 6 شرايح تبدأ من 1300 جنيه للذين كانوا يتقاضون 1000 جنيه، و2260 للشريحة الثانية و3390 للشريحة الثالثة و4520 للشريحة الرابعة و5650 للشريحة الخامسة، و6780 للشريحة السادسة.