تقدم بوابة المال الإلكترونية كيفية الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك عبر موقع استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية 2022 عبر الرابط الإلكتروني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أدرج قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية ونظائرها نظام الثلاث سنوات.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، لكتابة الرغبات خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية والمعادل لها بنظام الثلاث سنوات، التي جاءت على النحو الآتي:

أولًا المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد:

دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور شعب «الإدارة، الشئون القانونية، التسويق وسوق المال، تأمينات تجارية».

دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب «مهنة مساعد فني إداري، مهنة خدمات النقل الدولي، مهنة سكرتارية طبية، مهنة فني عمليات مخازن – اللوجستيات».

ثانيًا القبول بالكليات الجامعية:

يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وطبقًا للآتي:

التجارة «انتظام، انتساب موجه»: «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنصورة، حلوان، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، دمنهور، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، مدينة السادات، العريش».

كلية التكنولوجيا والتنمية «شعبة علوم إدارية ومالية»: الزقازيق.

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات: بورسعيد.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق: حلوان.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي» بكلية السياحة والفنادق: الإسكندرية.

يتم القبول بكليات «التربية» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وطبقًا للجدول التالي:

كليات جامعات «حلوان، سوهاج، طنطا، كفر الشيخ، مدينة السادات» من جميع التخصصات.

القبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال».

المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحة بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

رابعًا: القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، بدمنهور، ببورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج»، حيث يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

خامسًا: القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات

تقرر فتح موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على النحو الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات ونظائرها» دبلوم المدارس الثانوية الفنية «التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق» بنسبة 60% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية» ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة «التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق» نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.