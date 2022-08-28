الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022.. الرابط والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المدرسين المستوفين لشروط الترقي الوظيفي عن الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022 عبر المنصات الإلكترونية حاليا، عقب التقديم خلال الفترة من 3 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022 وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن الترقي الوظيفي للمعلمين والأوراق المطلوبة في حالة الحصول على الترقية وفقا لوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022.. رابط موقع الأكاديمية

يمكن للمعلمين المتقدمين بطلبات ترقي خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023 الاستعلام عن طريق رابط الأكاديمية المهنية لتسكين وترقي المعلمين في محافظات الجمهورية من خلال الرابط التالي: https://academy.emis.gov.eg/academy/homer1.aspx

خطوات الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

الدخول عبر رابط الأكاديمية المهنية لتسكين وترقي المعلمين.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الترقية المستحقة.

كتابة بيانات المدرس المتقدم بطلب الترقي الوظيفي.

تسجيل البريد الإلكتروني والكلمة السر.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور موقف المعلم من الترقية واسم المدرسة الجديدة في حالة تغيير مكان العمل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التقديم في الرقي الوظيفي للمعلمين خلال الفترة من 3 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري.

الأوراق المطلوبة لحصول المعلمين على الترقية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوراقا يجب أن يتقدم بها المعلم المستحق للترقية والتي يجب أن يتم تقديمها في المدرسة التي ينال درجة الترقي بها والتي تتلخص فيما يلي:

شهادة الصلاحية للترقي.

ما يفيد إخلاء سبيل المعلم من طرف المدرسة التي نقل منها بسبب الترقي.

شهادة تفيد بحضور المدرس المترقي ساعات البرنامج في الأكاديمية المهنية لتسكين وترقي المعلمين.

أصل شهادة ميلاد المعلم.

صور شخصية حديثة 4*6.

أصل المؤهل الدراسي موضح به تقدير التخرج.

صحيفة الحالة الجنائية.

شروط ترقي المعلمين 2022

يجب أن تتوافر عدة شروط قبل التقديم في رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022 أبرزها ما يلي:-

الانتظام في العمل وفقا للحضور والانصراف.

العمل في المنصب السابق لمدة 5 سنوات على الأقل.

تقرير أداء بتصنيف أعلى من المتوسط خلال العامين الماضيين.

تأكد كافة مديريات التربية والتعليم على استيفاء كافة التوقيعات اللازمة للترقي.