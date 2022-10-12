الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. مزايا عديدة لذوي القدرات الفائقة

يبحث الكثيرون من ذوي القدرات الخاصة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، إذ تصدرّت اهتمامات العديد واحتلّت مؤشرات البحث المُختلفة؛ نظرًا لكونها تُقدّم تسهيلات كبيرة وخدمات متنوّعة من قِبل الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

وجاء الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، خلال الساعات الأخيرة،

حيث تتضمن تلك البطاقة عددًا من المزايا المقدَّمة لحامليها من ذوي القدرات الفائقة، منها الحصول على سكن مناسب، أو سيارة مجهزة بأسعار مخفضة بالنسبة للسعر السائد في الأسواق، أو تقديم خصومات على وسائل النقل، وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويرغب العديد من ذوي الهمم في معرفة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي؛ للاستفادة من الخدمات الحكومية والمزايا التي تُقدّم لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير جميع سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة؛ لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

على الراغبين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، اتباع الخطوات التالية الموضحة أمامهم للاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالآتي:-

قم باختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

يجب عليك إدخال الرقم القومي.

قم باضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، والتي تضمنت:

أولًا: صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4 فى 6.

ثانيًا: شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة.

ثالثًا: التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًّا بعد إجراء الكشف الطبي.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تستمر في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا بغرض الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قِبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، وذلك طبقًا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.