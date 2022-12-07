الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة.. خدمة التظلم وطرق السداد إلكترونيا

أصبح الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة متاحا أمام جميع المواطنين، حيث يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة من أكثر الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة قبل تجديد رخصة المركبة، لاسيما أنه يشترط سداد مخالفات المرور قبل البدء في تجديد رخص المركبات لكل أنواعها.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة.. تجنب سحب الرخصة

يرغب العديد من المواطنين؛ معرفة قيمة المخالفات المرورية، وذلك لسدادها لتجنب سحب الرخصة أو التعرض لغرامات مالية.

وأتاح موقع النيابة العامة، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة لرخص المركبات والمخالفات لرخص القيادة، في إطار حرص وزارة الداخلية على التسهيل لجميع المواطنين بدلًا من الذهاب إلى أي مصلحة حكومية، والانتظار لساعات طويلة.

ويجب اتباع بعض الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة، والتي جاءت كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

اختيار خدمات نيابات المرور.

ستظهر العديد من الاختيارات منها: خدمة الاستعلامات – خدمة التصالح الفوري – خدمة الدفع – خدمة التظلمات.

اختر خدمة الاستعلامات.

سيظهر اختياران هما: مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

اختر مخالفات رخصة المركبة.

قم بإدخال رقم الرخصة واختيار رقم الرخصة بالأرقام فقط أو الأرقام والحروف.

الضغط على إجمالي المخالفات.

ستظهر القيمة الإجمالية لمخالفات المرور.

سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا

يقدم موقع النيابة العامة أيضا خدمة التظلم على مخالفات المرور والتي يمكن التقديم لها بنفس خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، وبعد ظهور إجمالي المخالفات المرورية يتم اختيار خطوة تقديم تظلم، ومتابعة الطلب بعد الانتهاء منه.

يتيح موقع النيابة العامة؛ إمكانية السداد الإلكتروني لمخالفات المرور من خلال إما الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام، عن طريق:

اختيار آلية السداد سواء إلكترونيًا أو عبر الدفع عند الاستلام.

إدخال بيانات الرخصة.

إدخال بيانات السداد المطلوبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

لا يشترط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة الذهاب إلى وحدات أو إدارات المرور بل يمكن الاستعلام عنها بشكل سريع من خلال موقع النيابة العامة عبر الخطوات التالية:

التظلم على مخالفات المرور

يتيح موقع النيابة العامة خدمات الاستعلام عن رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجل.

ويعرض الموقع قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمخالفة المرور المسجلة ومدى إمكانية التصالح عليها، فبعد الاطلاع على قيمة المخالفات المرورية يمكن تقديم طلب تظلم والاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام عنه فيما بعد.

مخالفات المرور 2022

تتوقف مخالفات المرور 2022 قيمتها على نوع المخالفة المرتكبة، فقد حدد القانون قيمة مخالفة تجاوز قائد المركبة الحد الأقصى للسرعة المقرر على الطريق بقيم بين 1500 لـ و3000 جنيه، أما في حالة عدم اتباع قائد المركبة تعليمات ضباط المرور في الطريق غرامة من 100 لـ 500 جنيه.

وكذلك قيمة مخالفة حالة التسبب في توقف حركة المرور لوقوف السيارة في نهر الطريق، 200 جنيه لـ 2000 جنيه، وعن قيمة المخالفة في حالة عدم وجود داخل مطفأة حريق داخل السيارة 300 جنيه، أما في حالة عدم الحصول على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة تكون قيمة المخالفة ما بين 1000 لـ 3000 جنيه.