الاستعلامات تكذب تقرير نيويورك تايمز عن تغير موقف مصر من القدس

حسين رجب فندت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية للمراسل الدولي للصحيفة "ديفيد كيركباتريك" وتضمن التقرير الذي نفته الهيئة في بيان وجود تسريبات لتسجيلات في حوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم يدعى أشرف الخولي يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي

حسين رجب

فندت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية للمراسل الدولي للصحيفة “ديفيد كيركباتريك”

وتضمن التقرير الذي نفته الهيئة في بيان وجود تسريبات لتسجيلات في حوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم يدعى أشرف الخولي يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر بشأن تناول موضوع “القدس” في الإعلام المصري.

** تفنيد



وذكرت الهيئة في البيان ذاته أن الصحفي مفيد فوزي، وهو الاسم المذكور بالتقرير لا يقدم أي برامج تليفزيونية منذ سنوات ، على عكس ما زعمه التقرير

وأوضحت أن الإعلامي سعيد حساسين ، توقف عن تقديم برنامجه منذ ما قبل إثارة موضوع القدس بأسابيع ولا يقدم أية برامج حالياً، مشيرة إلى أنه نفى أن يكون قد اتصل به أحد بشأن موضوع القدس ، وأكد أنه لا يعرف أحداً أصلا اسمه أشرف الخولي، وفق بيان الهيئة.

** يسرا تنفى



وأشارت إلى أن الصحيفة أوردت الفنانة يسرا كمقدم برامج سياسية مؤثرة في مصر والتي من المفترض أن يكون الصحفي “ديفيد كيركباتريك” بحكم إقامته الطويلة في مصر سابقاً يعلم أنها من أشهر نجمات التمثيل والسينما في مصر والعالم العربي ولا علاقة لها بأية برامج تليفزيونية من أي نوع

ووفق بيان الهيئة نفت الفنانة يسرا في اتصال مع الهيئة العامة للاستعلامات معرفتها بأي شخص يدعى أشرف الخولي ، مؤكدة أنها لم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقاً.

وأكدت يسرا أنها لم تدل للإعلام بأية أراء تتعلق بموضوعات سياسية بل إنها لم تكن موجودة في مصر في تلك الفترة

، كما أعلنت الفنانة يسرا أنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها في مثل هذه التسريبات المزعومة ، الأمر الذي يسىء لها كفنانة كبيرة

وقالت الهيئة “أما الاسم الأخير فهو عزمي مجاهد الذي نفى معرفته بأي شخص يدعى أشرف الخولي”.

وأضافت الهيئة أن التقرير المنشور يقول أن من قام بالاتصال هو النقيب أشرف الخولي من المخابرات العامة ، دون أن يقدم للقراء أدنى دليل على أن هذا الشخص ينتمي إلى المخابرات المصرية

وتابعت “كما تضمن التقرير إدعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس تضمنها الاتصال ، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل نيويورك تايمز” ،

** موقف ثابت

وقالت إن مواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول ، وإنما يعبر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية

وأوضحت أن جميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بمسألة المساعدات والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى ، بل إن التقرير نفسه اعترف بهذه المواقف المصرية.