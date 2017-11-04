الاستعدادات لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ تتصدر عناوين الصحف

تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 4-11 - 2017، وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر* منتدى “قادة المستقبل”.. ينطلق اليوم بشرم الشيخ.* إيرادات السياحة تقترب من مليار دولار في أغسطس.* “شباب العالم” يستعرض تجربة مصر الرائدة لتمكين الشباب.* وزير الك

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 4-11 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

* منتدى “قادة المستقبل”.. ينطلق اليوم بشرم الشيخ.

* إيرادات السياحة تقترب من مليار دولار في أغسطس.

* “شباب العالم” يستعرض تجربة مصر الرائدة لتمكين الشباب.

* وزير الكهرباء لـ”الأهرام”: تشغيل أكبر محطة شمسية في مصر الشهر الحالي.

* الصحة توقف الإنفاق على مشروعات “القومي للسكان” لإعادة تقييمها.

* الآثار: مشروع “المسح الإشعاعي” لهرم خوفو يحتاج إلى دراسات إضافية.

الجمهورية

* منتدى “قادة المستقبل”.. ينطلق اليوم بشرم الشيخ.. 45 جلسة وورشة عمل تناقش أهم قضايا العالم.. وزير الأوقاف: رسالة بالتعايش الإنساني المشترك والحوار الحضاري.

* رئيس الوزراء لـ”الجمهورية”: منتدى شباب العالم يعكس صورة مصر الحضارية.

* حاكم الشارقة في معرض الكتاب: مصر الصخرة التي حطمت جميع الغزاة.. قرارات الرئيس السيسي صائبة.. من أجل الشعب والإصلاح.

* مجلس النواب يستأنف جلساته بطلبات الإحاطة.. كروت الشحن وتجديد الخطاب الديني وتطوير المنظومة الصحية وتشغيل شركات الغزل والنسيج.. أهم المناقشات.. التصويت النهائي على قانون الهيئات الشبابية.. الإثنين.

* تعيين 3270 معلمًا وإخصائيًا مساعدًا بالتعليم.. شوقي: امتحانات الـ Open book من الكتب الرقمية والتطبيق من التيرم الثاني.

* والي لـ”الجمهورية”: 13 مليون مستفيد بتكافل وكرامة.. الشهر الحالي.. 72% نصيب أهالي الصعيد.

* للاستفادة من مليون متر مكعب يوميًا: إستصلاح 40 ألف فدان بسيناء على مصرف الحسمة.

* إيرادات السياحة تقترب من مليار دولار في أغسطس.

* “العصار” يبحث مع سفير كرواتيا مجالات التعاون في التصنيع المدني والدفاعي.

* 25 مليار دولار عقد القرض الروسي للضبعة النووية.. الرقابة النووية أبلغت الكهرباء موافقتها على جاهزية الموقع.

* وزير المالية في تصريحات خاصة لـ”الجمهورية”: 85 مليار جنيه إضافية للحماية الإجتماعية.. تراجع الدولار دليل تحسن الآداء.. والدين العام تحت السيطرة.. متفائل جدًا بالمستقبل و120 مليار جنيه للمشروعات القومية.. استقرار الأسعار وزيادة فرص العمل تدريجيًا.

* مدير الشرق الأوسط بصندوق النقد: إجراءات التحول الإقتصادي شجاعة.. وضعت مصر على الطريق الصحيح.. الإسراع بتسليم دفعة قرض الـ 12 مليار دولار بعد التحسن الملموس.. توسيع الحماية الإجتماعية.. بمزيد من فرص العمل والإنتاج المحلي.. وتحسين الصادرات.

* 7 برامج بترولية لدعم معطيات الإصلاح الإقتصادي.. الملا: تحديث مزايدات البحث والإنتاج.. وتحسين أداء المواقع الحالية..

تطوير شامل للهيكل التنظيمي.. إنطلاقة للتكرير والبتروكيماويات.. حرية تدفق البترول والغاز لتحويل مصر إلى المركز الإقليمي للتجارة والتسويق.

* بعد التعاقد مع شركة متخصصة.. سداد فواتير مياه القاهرة والجيزة بالإنترنت.

* الفيفا: الأهلي والوداد على بعد 90 دقيقة من التتويج.

* محمود طاهر: أثق في اللاعبين.. وشكرًا للبدري.

* قبل موقعة الأهلي ضد الوداد المغربي.. الخبراء: الأهلي قادر على العودة في الدار البيضاء.. عزمي مجاهد: الأهلي تخصص الأوقات الصعبة.. حلمي طولان: التاريخ والروح يساندان الأهلي.

الأهرام

* وفود 64 دولة يشاركون في منتدى شباب العالم غدًا.. 42 شخصية عالمية و19 وزيرًا للشباب و222 متحدثًا خلال 46 جلسة.. حوار تفاعلي مع الشباب حول صناعة المستقبل والتنمية المستدامة.

* “شباب العالم” يستعرض تجربة مصر الرائدة لتمكين الشباب.

* المفتي: المنتدى رسالة سلام من أرض الكنانة للعالم.

* زين: تخصيص قناة لنقل فعاليات منتدى شباب العالم.

* “علشان تبنيها” تنشط في محافظات الصعيد وإحتفالية كبرى لحملة “كلنا معاك من أجل مصر”.

* وزير الكهرباء لـ”الأهرام”: تشغيل أكبر محطة شمسية في مصر الشهر الحالي.

* وزير القوى العاملة: سنواجه سماسرة السفر.. والإنفجار السكاني يلتهم فرص العمل.

* الصيادلة: 50 شركة تمتنع عن تسليم الأدوية منتهية الصلاحية.

* النقد الدولي: الحماية الإجتماعية ضرورية لمواجهة التضخم.

* حزمة سياسات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

* 13.4 مليار دولار زيادة في الاحتياطي.

* 27 % زيادة في الإستثمارات.

* 33 % تراجعًا بعجز الميزان التجاري.

* قلوبنا معاك.. يا أهلي.. بطل مصر في مواجهة صعبة أمام الوداد في نهائي إفريقيا.. والكأس “التاسعة” تناديه.. “البدري” يراهن على خبرة السنين و”هدف الصدمة” و”عموتة” لا يعترف بالتاريخ.

* الزمالك يواصل صحوته ويصل للنقطة 15 بالفوز بـ”ثلاثية” على بتروجت.. ثنائية مدبولي تنتزع “الآهات” وسط سيطرة “الأبيض” واستسلام “الأزرق”.

* منتخب تنس الطاولة للإعاقات الذهنية يحصد 8 ميداليات في كأس العالم بالتشيك.

أخبار اليوم

* شباب العالم في مصر.. الرئيس السيسي يطلق غدًا منتدى شرم الشيخ.. مشاركة رؤساء دول وملوك وأمراء و52 وفدًا رسميًا و3203 شباب.

* د. علي عبدالعال من واشنطن: الإنتخابات الرئاسية في موعدها وتعديل الدستور غير وارد.

* تواصل حملة.. “علشان تبنيها” من قنا إلى سيناء.

* بمشاركة رموز الفكر في البلدين: “أخبار اليوم” و “الإمارات للدراسات” يحاربان التكفير بسلاح العقل.. ياسر رزق: الحل الأمني وحده لا يكفي.. والأحزاب الدينية رأس حربة لجماعة الإخوان.

* وزير التعليم العالي بعد زيارة ناجحة لبريطانيا: 6 جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية وسنضاعف عدد الوافدين.

* الصحة توقف الإنفاق على مشروعات “القومي للسكان” لإعادة تقييمها.

* د. سحر نصر: إنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة.. والخريطة الإستثمارية الشاملة في المرحلة النهائية.

* محمد سعفان وزير القوى العاملة: النقابات المستقلة ماض وانتهى.. الإنتخابات العمالية بعد شهرين وقانون التنظيمات النقابية أمام الجلسة العامة بالبرلمان الأسبوع الحالي.

* أصداء إجتماع المركزي برؤساء البنوك: توجهات بزيادة تمويل المشروعات الزراعية والصناعية لتوفير فرص عمل.

‎* مدرسة لتأهيل الموظفين الجدد.

* 3 وفود رجال أعمال فرنسيون تزور مصر.

* إتحاد المصارف يطالب البنوك بتكوين مجموعات عمل لتبادل الخبرات.

* الإدارة المحلية تفتح ملف الإيرادات الحكومية من “مواقف” السيارات.

* الهيئة الوطنية تعتمد مجلس تحرير “أخبار اليوم”.

* الآثار: مشروع “المسح الإشعاعي” لهرم خوفو يحتاج إلى دراسات إضافية.

* الأهلي يواجه الوداد بحثًا عن عرش إفريقيا.. البدري يضع خطة الحسم.. وتصريحات استفزازية لـ”عموتة”.. اللاعبون والجهاز يرفعون شعار “الفوز.. هدفنا”.

* فريدة عثمان أفضل رياضية في أفريقيا 2017 في الاستفتاء السنوي لاتحاد اللجان الأوليمبية.